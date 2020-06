OM : Combien de maillots vendus cette saison 2019-20 ?

La saison s’est achevée prématurément en Ligue 1. D’aucuns diraient brutalement. Les équipementiers des clubs de l’élite ont manqué d’un peu de temps pour écouler plus de maillots de la saison 2019-20, quoique le plus gros était déjà derrière eux, puisque la fin d’un exercice coïncide généralement avec la sortie des nouvelles collections. A l’OM, il s’est écoulé plus de 300 000 pièces sur la saison, d’après l’homme chargé du partenariat entre le club phocéen et son sponsor, interrogé par France Bleu.

Près de 300 000 maillots de l’OM vendu en 2019-20

Franck Cardarelli précise à ce sujet, que 95% des ventes effectuées l’ont été sur le territoire national. C’est dire que contrairement à la croyance religieuse, l’Olympique de Marseille est bien prophète en son pays. Mais difficilement au-delà. C’est une estimation plus ou moins large du volume écoulé, sachant que les points de ventes sont multiples, entre les espaces physiques, les détaillants partenaires ou les achats sur le digital. Néanmoins, ces 300 000 maillots font écho aux résultats précédemment enregistrés, du temps de l’association avec adidas.

Pas de croissance significative observée sur ce secteur

A l’époque, d’après le rapport de l’agence allemande PR Marketing (le plus fiable du genre), l’Olympique de Marseille a vendu près de 330 000 tuniques par saison, sur la période 2010-108, avant le changement de partenaire. La maillot phocéen est le deuxième plus demandé, dans la liste de tous les clubs de foot français. Seul le PSG présente des chiffres supérieurs, le club de la capitale associé à Nike, revendique des chiffres proches voire supérieurs au million de tenues par années, depuis la saison dernière.