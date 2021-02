OM – PSG : Les Phocéens avec le maillot OM Africa pour le Clasico

Les joueurs phocéens porteront les maillots événementiels « OM Africa » pour recevoir le PSG.

Le 100e Clasico entre l’OM et le PSG se dispute ce dimanche soir. Programmé sur la pelouse du stade Vélodrome de Marseille, les Phocéens recevront et à cette occasion, ils porteront sur le terrain, le maillot événementiel symbole du rapprochement du club avec le continent africain, dans un programme appelé, « OM Africa ».

Un maillot événementiel pour l’OM

Ce maillot est le même que l’ordinaire domicile, mais il porte à l’avant le badge de l’opération, entre le logo de l’équipementier et celui de l’Olympique de Marseille. A l’arrière, le nom et le numéro de chaque joueur est aux couleurs de l’activation et des trois tenues produites à cet effet, pour les supporters.

Le PSG avec ses couleurs habituelles

De l’autre côté du terrain, les joueurs du Paris Saint-Germain se présenteront avec leurs couleurs habituelles, en version domicile et non fourth, puisque un modèle vient tout juste d’être révélé. Ce sera pour d’autres occasions. OM – PSG se joue à partir de 21h ce dimanche soir.