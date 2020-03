PSG – Choupo-Moting pose avec son portable « Gorilla » à 5700€ en or 24k

Il n’est pas celui qui se démarque le plus, parmi les stars offensives du PSG, mais Choupo-Moting fait des efforts de style, pour se hisser au niveau de prestige de ses camarades et/ou de son club. Jusqu’aux accessoires, l’attaquant de 30 ans a le soin du détail, témoigne son téléphone aperçu sur l’une des images postées sur son compte Instagram. L’on voit le joueur tenir une version 11 du constructeur californien à la pomme.

Un smartphone en or 24k dans les mains de l’attaquant du PSG

C’est un smartphone tout en or 24 carats. Il lui a été livré depuis le Royaume-Uni, de l’entreprise iDesign Gold, spécialisée dans la personnalisation premium des téléphones qui font notre quotidien. Au Paris Saint-Germain, plusieurs autres joueurs sont clients, mais ceux que nous avons observé comme Thiago Silva notamment, ou plus récemment Neymar et Kylian Mbappé ont opté pour des modèles à leur nom et leur propre customisation.

Eric Maxim Choupo-Moting a opté pour le modèle « gorilla » à 5000£

Pas Eric Maxim Choupo-Moting, lui a opté pour le modèle « gorilla » de la marque. Tel que son nom l’indique, il est gravé d’un gorille sur la coque arrière de l’appareil. Pour un modèle 11 pro max à l’identique de celui que tient en main le joueur, il faut compter 5000 livres, soit environ 5700 euros, dans le cas d’un téléphone tout neuf et non sur la base d’un modèle déjà existant.