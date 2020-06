PSG : Mbappé pose avec une montre en or, diamants et arc-en-ciel

Kylian Mbappe a fait parler de lui durant la fête des pères. Le champion du monde a offert un maillot de l’équipe de France au « Roi » Pelé, pour honorer les trois titres mondiaux obtenus par le Brésilien. Sur ses réseaux sociaux, le Parisien a publié une image de lui, avec le maillot dédicacé sur lequel il a écrit « joyeux 50e anniversaire, 3 fois champions du monde, Roi ». Il n’a pas non plus échappé à certains spécialistes, la montre en or, diamants et arc-en-ciel, au poignet du joueur.

Une montre en or, diamants et arc-en-ciel pour Mbappe

Kylian Mbappe porte une King Gold Rainbow du modèle Spirit of Big Bang de chez Hublot. Avec cette montre, la marque a souhaité développer une nouvelle couleur d’or, avec une teinte plus chaude que le traditionnel or 18 carats. Elle incorpore près de 300 diamants aux couleurs de l’arc-en-ciel, dont 54 en baguettes. La matière du bracelet multicolore, réalisée à base de segments d’alligator, est en caoutchouc. La montre vaut plus de 93 mille dollars à l’affiche sur le site Hublot, soit plus de 80 000 €.

L’attaquant du PSG est ambassadeur pour Hublot

Depuis son retour de la Coupe du monde 2018, Kylian Mbappe est l’égérie de la marque de montres de luxe, Hublot. Il a rejoint comme ambassadeur le Brésilien, Pelé. Le contrat du natif de Bondy avec le groupe de luxe, s’élèverait à plus d’un million d’euros par an. Le joueur pose souvent avec des montres de l’horloger suisse, notamment celles du modèle Big Bang. La marque Hublot est connue dans le monde du football puisque des clubs comme la Juventus, Chelsea, l’Ajax ou encore Benfica ont des contrats avec elle.