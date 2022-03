ASSE : Ryad Boudebouz rejoint l’agence de Fofana et Cabella

Ryad Boudebouz a de nouveaux conseils sportifs.

Il arrive à six mois de la fin de son contrat avec l’ASSE et comme il appartient aux plus hauts salaires du collectif stéphanois, il n’est pas dit qu’il prolonge l’aventure. Pour l’accompagner dans ce moment charnière de sa carrière, Ryad Boudebouz s’est adjoint les services de l’agence Talk To My Agent (TTMA), qui représente également deux anciens des Verts, que sont Wesley Fofana et Rémy Cabella.

Ryad Boudebouz est à un moment charnière avec l’ASSE

La société sportive a communiqué la nouvelle sur ses réseaux sociaux. C’est une collaboration importante pour le futur du milieu offensif, international algérien, qui vise à, 32 ans, ce qui sera peut-être son dernier contrat, en carrière. Précieux pour les Verts, il a joué cette saison 24 matchs toutes compétitions confondues, pour trois buts inscrits et deux passes décisives.

L’agence s’occupe d’anciens Verts comme Fofana et Cabella

Ryad Boudebouz rejoint l’agence sportive, qui collabore avec les anciens stéphanois, Wesley Fofana et Rémy Cabella et l’actuel, Mahdi Camara, qui a d’ailleurs prolongé son partenariat, sur la fin de l’automne dernier. Le gardien brestois, Gautier Larsonneur, le défenseur lensois, Christopher Wooh, ou l’attaquant bordelais, Jimmy Briand, sont d’autres associés à TTMA, en Ligue 1.