Ex LOSC : Sven Botman s’offre ce bolide à 200 000€ pour son arrivée en Angleterre

Sven Botman prend ses marques en Premier League, il a fait l’acquisition d’un gros 4×4.

Quelques semaines après son arrivée à Newcastle, le défenseur néerlandais Sven Botman a trouvé son nouveau bolide. L’ancien joueur du LOSC, transféré fin juin pour 37 millions d’euros, s’est offert un joli cadeau pour fêter son arrivée en Angleterre: une Mercedes-AMG Classe G 63.

Parti du LOSC pour rejoindre les Magpies

À part peut-être pour conduire à droite, Sven Botman devrait s’habituer rapidement à ce nouveau bolide. Et pour cause, ce 4×4 développé par la marque allemande est réputé pour son confort et sa fiabilité. Doté d’un moteur V8 de 4,0 litres, cette Mercedes Classe G 63 atteint les 100 km/h en 4,5 secondes. Le coût de ce gros engin (plus de 2 tonnes et demi) est estimé à plus ou moins 200 000 euros, selon les options. Sven Botman a pu recevoir son nouveau joujou lundi matin, au centre d’entraînement de Newcastle, livré par la société Premier Sports Solutions

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Premier Sports Solutions (@premiersportsuk)

Sven Botman comme d’autres footballeurs en G63

Le joueur formé à l’Ajax Amsterdam, n’est pas le seul footballeur à rouler dans ce bolide. Bien au contraire, il jouit d’une belle cote auprès des stars du ballon rond. On a ainsi pu voir Arkadiusz Milik, l’attaquant de l’OM, tailler la route au volant de ce 4×4 dans les rues de Marseille, mais aussi Cristiano Ronaldo et Philippe Coutinho, ou encore Georginio Wijnaldum et bien d’autres.