LOSC, Stade Rennais: Combien vaut désormais Jonas Martin sur le mercato ?

Jonas Martin est passé du rouge rennais à celui du LOSC.

C’est l’un des nouveaux visages du LOSC, mais pas de la Ligue 1. Après le MHSC, Amiens, le RC Strasbourg et le Stade Rennais, Jonas Martin découvre un cinquième club français, depuis qu’il a rejoint les rangs lillois cet été. En fin de contrat chez les Bretons, le milieu de terrain de 32 ans s’est engagé librement avec les Dogues et ce pour deux saisons.

L’ancien du Stade Rennais Jonas Martin au LOSC jusqu’en 2024

Formé au MHSC, il remporte la Coupe Gambardella en 2009 aux cotés de Rémy Cabella, également recruté par le LOSC à l’intersaison. Après une pige d’un an à Amiens, il revient à Montpellier en 2012 et prend part à une centaine de matches avec son club formateur jusqu’à 2016, avant de tenter l’aventure au Betis Séville, où il ne restera qu’une saison. Il revient en France et signe à Strasbourg, promu dans l’élite, contre 1,5 M€. En 2019, le Stade Rennais verse 4 M€ à son homologue alsacien pour racheter sa dernière année de contrat. Si la valeur marchande de Jonas Martin n’a jamais dépassé les 5 M€, elle serait moitié moins élevée aujourd’hui selon Transfermarkt, qui estime le milieu à 2,5 millions d’euros. Pour l’Observatoire du football, il vaudrait entre 2 et 4 millions d’euros.

Il touchait 1,4 M€ par an à Rennes

Si son salaire dans le nord n’a pas été communiqué, Jonas Martin percevait en Bretagne un salaire proche de 1,4 million d’euros pour la saison complète, sans les éventuels bonus. Soit environ 120 000 euros bruts par mois, ce qui le plaçait dans la moyenne salariale mensuelle du vestiaire rennais. Celle du LOSC est moins élevée, de l’ordre de 95 000 €, la saison passée.