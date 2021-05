Manchester United perd un sponsor maillot à 230 M€ à cause de la gronde des fans

Les effets en cascade de la Super Ligue sont sévères du côté de Manchester United.

Désastreuses conséquences de la Super Ligue, suite. A Manchester United elle s’enchaînent, à cause des protestataires, déterminés pour certains à pousser la famille Glazer propriétaire, à vendre et quitter le club. Récemment, certains ont forcé les portes d’Old Trafford, pour manifester leur colère depuis la pelouse.

Manchester United perd un sponsor avant même le début de la collaboration

C’était un match face à Liverpool, autre club frondeur qui a perdu dès les premières heures de la Super Ligue, avant son échec, l’un de ses sponsors. La sanction est la même aujourd’hui pour Manchester United, a des degrés plus élevés, puisqu’il est question d’un partenaire pour le maillot d’entraînement, à 230 millions d’euros au cumul, sur les dix prochaines saisons. C’est The Observer qui l’explique, en donnant The Hut Group, pour marque que cela concerne.

Fans en colère, appel au boycott… La fracture est grave

Ce qu’il y a ici de pire pour MU, est qu’à la différence de Tribus à Liverpool, parti en pleine collaboration, avec The Hut Group, le contrat n’avait pas encore pris effet. Il devait débuter au 1er juillet, THG devenant à cette occasion, le commanditaire principal sur les maillots d’entraînement des joueurs, en remplacement du groupe AON. Cette rupture anticipée du partenariat s’expliquerait moins par l’adhésion de Manchester United, au projet de la Super Ligue, que ce qu’il s’en suit depuis. Les fans ont fait reculer le sponsor, alors que d’autres justement, appellent au boycott des marques qui parrainent les Red Devils. Le bras de force est en train de virer à la catastrophe, pour la direction en place, alors que AON va quitter l’espace en juin et qu’il sera bien difficile désormais pour le club, de trouver une autre marque, au niveau d’engagement de THG.