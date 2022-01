L’un, l’Olympique de Marseille, portait le logo sur la manche gauche du maillot. L’autre, l’AS Monaco, sur la cuisse gauche du short. Point commun aux deux équipes, qui ne sont pas les seules dans le football, et le sport en général, elles ont effacé la marque d’Iqoniq, bien avant la fin du partenariat.

Nous les avions évoqués quand ils ont été signés, au début de l’année 2020 avec l’OM, et un mois environ plus tard, du côté de Monaco. Le Rocher princier où justement, Iqoniq avait son quartier général, à sa création, sous la forme d’une SARL, en novembre 2019. Les contrats avaient été signés jusqu’en 2023, mais Iqoniq a posé genou à terre avant, ainsi que le détaille The Times ce mercredi.

La plateforme se voulait être à la frontière, du média social et du commerce sur la blockchain, avec sa monnaie IQQ, devant permettre l’accès à du premium : contenu, produits dérivés, rencontre avec des stars du sport… Tel que l’affiche son site officiel, sa sortie était prévue pour 2021. Sauf que The Times écrit qu’Iqoniq a été liquidée, laissant des consommateurs et des partenaires commerciaux sans ressources.

