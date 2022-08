OM, Aston Villa: Combien vaut désormais Boubacar Kamara sur le mercato ?

Boubacar Kamara a rejoint Aston Villa depuis Marseille, sans que l’OM ne gagne rien sur son transfert.

En mai dernier, Boubacar Kamara annonçait son départ de l’OM, son club formateur, pour rejoindre la Premier League et Aston Villa. Après avoir prolongé son contrat de trois ans en 2019, le milieu ou défenseur central français s’est engagé en tant qu’agent libre dans le club basé à Birmingham. L’Olympique de Marseille, qui a plus dépensé que jamais sur ce mercato, n’a donc touché aucune indemnité de transfert pour son minot.

L’ancien de l’OM Boubacar Kamara à Aston Villa

Natif de Marseille, Kamara intègre à 5 ans le centre de formation phocéen au sein duquel il gravira tous les échelons, jusqu’à l’équipe première. En démarrant titulaire en Ligue Europa face au club turc de Konyaspor, il devient le plus jeune joueur de l’histoire de l’OM à débuter un match de Coupe d’Europe, à seulement 17 ans. Il deviendra très vite un joueur-clé de son équipe (170 matches joués) , alternant entre le poste de milieu défensif et celui de défenseur central. Désormais sous les ordres de la légende Steven Gerrard à Aston Villa, le joueur de 22 ans a signé un contrat de 5 ans outre-Manche. Sa valeur sur le mercato est estimée à 25 millions d’euros par Transfermarkt. Une valorisation similaire à celle de l’Observatoire du football, qui évalue l’ex-marseillais entre 20 et 30 millions d’euros.

Un contrat en or chez les Villans

Son choix de quitter son club de toujours, qualifié en Ligue des Champions, pour rejoindre le 14ème de Premier League, avait été critiqué. Mais en découvrant les détails de son nouveau contrat, on comprend mieux sa décison. Chez les Villans, Boubacar Kamara toucherait environ 9 millions d’euros par an, soit 177 000 € par semaine. Selon le site spécialisé Spotrac, il est devenu le deuxième plus gros salaire du club, derrière un autre français, Lucas Digne. À l’OM, le salaire du milieu polyvalent avoisinait les 2,64 M€ annuels et il avait refusé les offres de prolongation de la direction marseillaise.