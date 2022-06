OM : Ça coûterait combien de recruter Benjamin André (LOSC) ?

L’OM suivrait Benjamin André pour suppléer au départ de Boubacar Kamara, en charnière, au milieu.

Si la fin de saison s’est révélée tendue, mais heureuse pour l’OM, puisque les joueurs phocéens sont parvenus à obtenir la 2e place du classement, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions, une nouvelle est venue assombrir le tableau. Boubacar Kamara, véritable homme fort des Olympiens, rejoint libre Aston Villa, en juillet prochain. Cela pousse les dirigeants marseillais à combler ce départ, et ils pourraient jeter leur dévolu sur Benjamin André, le milieu du LOSC, comme l’indique Foot Mercato.

Benjamin André pour remplacer Boubacar Kamara pour l’OM ?

Le Français est un joueur essentiel du système du Lille LOSC. Sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 12 millions d’euros, d’après Transfermarkt. Un montant bien plus élevé que celui de l’Observatoire du football (CIES), qui oscille entre 2 et 4 millions d’euros. Cette différence est due à son âge (31 ans), ainsi qu’à sa situation contractuelle. Le milieu de terrain, qui touche un salaire de 130 000 euros brut mensuels dans le vestiaire des Dogues, n’a plus qu’un an de contrat avec Lille, jusqu’en juin 2023.

A Marseille, le milieu du LOSC pourrait disputer la Ligue des Champions

Un départ à l’OM impliquerait beaucoup de changements pour le numéro 21 lillois. Tout d’abord, cela lui permettrait de prendre part à une compétition européenne, et pas n’importe laquelle : la plus prestigieuse d’entre elles. Chose qui pourrait venir jouer un rôle dans l’esprit du joueur, lui qui fêtera ses 32 ans, le 3 août prochain. Le Français aurait également de forte chance d’être revalorisé, puisqu’il intègrerait un effectif marseillais où le salaire moyen est de 225 000 euros brut mensuels. Toutefois, il n’est pas le seul milieu de terrain suivi par les dirigeants marseillais. Le mercato ouvre ses portes le 10 juin.