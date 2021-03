OM : La prime aussi sera « ridicule »

A prestation insuffisante, prime minimale pour l’OM en Coupe de France.

« Ridicule », c’est l’expression qui ressort le plus ce lundi matin dans la presse, après la défaite 2-1, de l’OM en Coupe de France, face au Canet RFC (N2). C’est ainsi notamment que titre La Provence après l’élimination phocéenne. « Ri-di-cule », c’est aussi ce qui caractérise l’argent empoché par le club marseillais, après cette défaite, au stade des 16es de finale. En Coupe de France, les bonus s’additionnent, entré en 32es de finale, battu en seizièmes, l’Olympique de Marseille quitte la compétition, sur une prime de 80 000 euros ; 30 000 euros le 32e, plus 50 000 euros l’accession au tour suivant.

Une prime équivalente au salaire mensuel de Nagatomo

Une somme, qui ne devrait pas régler les problèmes économiques de l’Olympique de Marseille. Le montant de la prime, équivaut à un peu plus, d’un mois de salaire du Japonais, Yuto Nagatomo. L’ancien joueur de l’Inter, touche 75 000 euros brut par mois, soit l’une des cinq plus petites rémunérations de l’effectif olympien. Une victoire finale en Coupe de France, rapporte 1,5 millions d’euros plus le reste gagné précédemment. C’est-à-dire un chouïa plus de 2 millions au global, pour une équipe de L1, qui débute au stade des 32es.

Le budget de l’OM, 140 fois plus important que celui du Canet

Le budget de l’OM, cette saison 2020-21, est estimé à 140 millions d’euros. Celui du Canet, avoisine le million d’euros, comme l’a annoncé Jordi Delclos le manager du club au micro de RMC, « On a un budget qui avoisine le million d’euros, la Coupe de France met un peu de beurre dans les épinards » s’est félicité le dirigeant catalan. En effet, la qualification pour les 8es de finale, va permettre à Canet-en-Roussillon, d’empocher 70 000 euros de plus.