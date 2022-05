PSG : Combien vaut désormais Presnel Kimpembe sur le mercato ?

Il reste encore deux ans de contrat à Presnel Kimpembe au PSG. A moins qu’il ne soit prolongé avant.

Depuis un certain temps, très peu de jeunes issus du centre de formation du PSG sont parvenus à se faire une place dans l’effectif XXL des Parisiens. Presnel Kimpembe est l’un de ces joueurs. Depuis fin 2014, et un Laurent Blanc aux manettes, le défenseur central a su progresser au sein de l’équipe francilienne. Longtemps le troisième larron d’un secteur dominé par la paire Thiago Silva – Marquinhos, l’international français a su persévérer et s’imposer dans l’arrière-garde parisienne. Il n’a cessé de prendre du gallon, tout comme sa cote sur le marché des transferts.

Le défenseur central du PSG est sous contrat jusqu’en 2024

La montée en puissance de Presnel Kimpembe s’est faite graduellement. 2016-2017 marque sa première véritable saison avec Paris, puisqu’il prend part à 28 rencontres toutes compétitions confondues. Une nette augmentation avec l’exercice précédent (9). Lors du mercato estival 2017, il est évalué à 8 millions d’euros, d’après Transfermarkt. Quasiment cinq ans plus tard, il a quintuplé cette valeur (40 M€). Même son de cloche du côté de l’Observatoire du football (CIES), qui le valorise entre 40 et 50 millions d’euros. Il est lié à son club formateur pour encore deux saisons.

L’aventure de Presnel Kimpembe dans la capitale pourrait s’allonger

Ce bail pourrait prochainement être réévalué, puisque France Bleu indique que le champion du Monde 2018 fait partie des joueurs que le PSG souhaite prolonger, en compagnie de Marquinhos et de Marco Verratti. Le défenseur de 26 ans a réalisé un exercice solide, mais n’a pas réussi à éviter la désillusion face au Real Madrid, en quarts de finale de Ligue des Champions. Le club a prévu de faire de nombreux changements cet été, mais le numéro 3 semble être hors limite.