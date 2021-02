PSG : Le futur maillot training 2021-22 x Jordan révélé

Un maillot training Jordan blanc dans les cartons de Nike pour la saison prochaine.

Le PSG portera un maillot domicile Jordan la saison prochaine. Et le haut d’entraînement a déjà fuité, sur le site anglais, Footy Headlines, spécialiste des leaks. La marque américaine, a élaboré un design tout en sobriété, en respectant les couleurs historiques du club de la capitale. A dominante de blanc, avec des liserés du rouge et du bleu iconiques, au niveau des manches.

💣 Jordan PSG 21-22 Training Kit Leaked – Official Pictures: https://t.co/B9xDEyjuqW — Footy Headlines (@Footy_Headlines) February 25, 2021

Le maillot domicile du PSG pour la saison prochaine

Toujours d’après Footy Headlines, le maillot du PSG domicile de la saison 2020-21, conservera l’esprit Daniel Hechter. Le design n’est pas encore confirmé, mais quant aux couleurs, elles devraient se rapprocher de celle de cette année. Le bleu sera dominant teinté de rouge et de blanc, qui sont celles du blason du Paris Saint-Germain, avec une bande verticale qui traverse le maillot dans sa moitié.

Le contrat à 200 M€ avec Jordan prolongé d’un an ?

Il devrait y avoir une quatrième saison de plus entre le PSG et Jordan brand, par la levée d’une option dans le contrat. Débuté en 2018 pour trois ans et une montant estimé à 200 millions d’euros au global, ce rapprochement du club champion de France et du groupe à l’effigie de Michael Jordan est un vrai succès commercial, pour les deux parties.