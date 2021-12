PSG, LOSC : On a simulé leur tirage des 8es de la Ligue des champion

Deux clubs français se sont qualifiés pour les 8es de la Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain y retourne, en habitué désormais. Ce n’est en revanche, que la deuxième fois dans son histoire, que le LOSC va disputer un huitième de finale de la Ligue des champions. Au-delà de remplir les caisses des deux clubs, d’argent frais et providentiel (le détail des primes gagnées par le PSG est ici, celui de Lille est là), c’est, sportivement, une chance d’appartenir aux seize meilleurs clubs du continent, cette saison 2021-2022.

Le PSG et le LOSC verront les 8es de la Ligue des champions

Paris a terminé deuxième de son groupe, Lille a fait mieux, en remportant le sien. Conséquence donc, les Dogues recevront au match retour, les Franciliens, eux, se déplaceront. Et ils joueront contre un premier de groupe, ce qui les place en ballottage un peu plus défavorable. Le tirage au sort aura lieu, ce lundi 13 décembre à Nyon, au siège de l’UEFA, en Suisse. Pour le plaisir (ou l’inquiétude c’est selon), nous l’avons simulé, via l’application, draw.inker.one.

Messi vs Cristiano Ronaldo et le champion pour Lille

Et ce résultat serait tendu pour nos deux clubs français. Parce qu’à ce niveau de performance, il n’y a pas ou plus de « petites équipes », mais des formations qui, sur le papier, paraissent plus abordables que d’autres. Si les choses en sont ainsi, le PSG héritera d’un match contre Manchester United, avec un choc, à l’ancienne, entre Messi et Cristiano Ronaldo. Quant au LOSC, il aura à en découdre, rien de moins qu’avec Chelsea, champion d’Europe en titre.

Le tirage des huitièmes de la Ligue des champions 2021-2022 simulé