Messi devient l’ambassadeur monde d’un sponsor du PSG

L’été dernier, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone, son club formateur, pour rejoindre le PSG. Après une longue carrière pleine de succès, et de records, le génie argentin est devenu pour beaucoup, le meilleur joueur de l’histoire du football. Avec ce statut vient, forcément, d’importants partenariats. Cette fois-ci, “la Pulga” devient l’ambassadeur monde de Socios.com, plateforme qui favorise l’engagement des supporters. L’entreprise est déjà un des sponsors du club parisien.

Le sextuple Ballon d’or est le premier ambassadeur mondial de Socios.com. L’annonce a été faite, via les réseaux sociaux de la plateforme américaine, où cette dernière partage les faits marquants de la carrière du joueur parisien. Elle s’est aussi amusée à écrire « Lionel Messi a approuvé », dans sa biographie, mettant un accent sur l’importance de ce partenariat. Le joueur de 34 ans devrait être familier avec le secteur de la blockchain, et des crypto-monnaies en particulier, puisqu’il perçoit une partie de son salaire en $PSG, le fan token de l’équipe parisienne, qui est directement lié à Socios.com.

Together we can do more. Together we can be more.

Introducing https://t.co/2FROhSNgw8’s first global ambassador, Lionel Messi.#BeMoreThanAFan pic.twitter.com/DxiHckf2Wq

— Socios.com (@socios) March 29, 2022