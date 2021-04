PSG : Voilà ce que sera le maillot extérieur x Jordan en 2022-23

Dans non pas une, mais deux saisons, le PSG pourrait porter un maillot extérieur en dominante de gris.

Des couleurs, pas tout à fait inédites, mais pas des plus fréquentes non plus, pourraient apparaître, sur le maillot extérieur du PSG, pour la saison 2022-23. Le site Footy Headlines, spécialiste des leaks, a publié les premiers coloris de la tunique, une semaine après avoir dévoilé les éléments inédits de la tenue domicile 2022-23. Le logo de la marque Jordan, devrait de nouveau faire son apparition, alors que la pièce pour jouer les matches au Parc des Princes, pourrait être brodée, par la virgule de Nike.

Une idée du maillot extérieur 2022-23 du PSG

Ce n’est qu’un aperçu, mais les couleurs devraient être celle-ci, grises et noires avec du rouge vif sur le logo du Paris-Saint-Germain. L’esprit de la bande verticale qui traverse le maillot dans sa moitié, tel que l’a imaginé le couturier Daniel Hechter, ne serait pas présent sur cette tenue. Cette saison, même la seconde tunique, était inspirée de ce design historique, avec une légère particularité : un col rond. Aucune indication, ne précise quel genre de col en haut de la pièce, sera greffé à la prochaine tenue ayaw des coéquipiers de Neymar.

❤ Exclusive: PSG 22-23 Away Kit to Be Made By Jordan, First Color Info: https://t.co/9KhdOaaWs8 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 11, 2021

Le contrat avec Jordan prolongé

Il devrait y avoir une quatrième année de plus entre le PSG et Jordan brand, suite à une possible levée d’une option dans le contrat. Signé en 2018, le contrat de trois ans, assorti à un montant estimé à 200 millions d’euros au global, ce rapprochement du club champion de France et du groupe à l’effigie de Michael Jordan est un vrai succès commercial, pour les deux parties. Il a déjà donné lieu à de nombreuses collections, indépendantes ou associées aux cycles des collections de maillots, une première dans l’univers du football.