Wimbledon 2022 : Nadal, Djokovic… Qui a les voitures les plus chères dans le tennis ?

Si Rafael Nadal est l’image du constructeur Kia, il a d’autres bolides en sa possession.

Ce lundi a débuté le tournoi de Wimbledon et les plus grandes stars de tennis se sont données rendez-vous, sur le gazon londonien pour soulever le troisième Grand Chelem de la saison. Tandis que beaucoup de yeux sont rivés sur les performances sportives de Nadal, de Djokovic ou encore de Serena Williams, The Daily Mail s’est concentré sur les voitures les plus chères des joueurs et joueuses présentes (ou non) à l’All-England Club. Wimbledon 2022 pourrait permettre à certains d’étoffer leur garage.

Des bolides d’exception pour certains joueurs de ce Wimbledon 2022

Pour effectuer les recherches, le média britannique a fait appel à un courtier automobile. Ce dernier avance que le détenteur du record en nombre de Grand Chelem est celui qui détient, les voitures les plus chères. Rafael Nadal serait le propriétaire de bolides impressionnants tels qu’une Ferrari 458 Italia et une Aston Martin DBS. En tant que partenaire long terme de Kia, l’Espagnol a également des engins de la marque coréenne, comme une Kia Stinger GT. Au total, il en aurait pour plus de 836 000 livres sterling. Cela équivaut à légèrement moins d’un million d’euros.

Au palmarès des voitures les plus chères, Nadal devance Djokovic

Derrière lui se trouvent ses deux éternels rivaux, Novak Djokovic et Roger Federer. Si le Serbe est très proche avec un arsenal estimé à 960 000 euros, l’Helvète est relativement distancé par ses deux compères. D’après le courtier automobile, RF possède un total de 740 000 euros d’engins automobiles. En tant qu’ambassadeur mondial de Mercedes, il détient de véritables monstres, à l’exemple de sa SLS AMG jaune vive, dont la valeur neuve dépasse les 200 000 euros. Andy Murray, dernier membre du Big 4, ferme la marche avec un garage estimé à 515 000 euros.

Serena Williams, encore une fois très loin devant ses concurrentes

Le Britannique est devancé au classement par l’une des figures du tennis féminin, la plus jeune des sœurs Williams. D’une Mercedes G-wagon à une Aston Martin Vanquish, en passant par un SUV Lincoln Navigator, l’Américaine possèderait près de 740 000 euros de voitures. Un garage sacrément rempli et qui vaudrait quasiment quatre fois plus que sa première poursuivante, Naomi Osaka, dont le total atteint les 290 000 euros. Étant partenaire avec Nissan, la Japonaise serait propriétaire d’une GT-R édition limitée.