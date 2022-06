OM, LOSC : Cazoo, un sponsor majeur « engagé » et « impatient »

Si Cazoo doit opérer un recentrage stratégique, cela n’affecte en rien le sponsoring à venir, des équipes de l’OM et du LOSC.

Venons-en directement au fait qui nous concerne : l’actualité internationale du groupe ne remet en rien, le plan d’action envisagé dans le sponsoring français. Dans un semaine, à compter de ce vendredi 24 juin, Cazoo deviendra officiellement la marque doublement partenaire, sur les maillots de l’OM et du LOSC. Cela a été annoncé, le 24 mars pour le premier, le 14 avril avec les Dogues, et depuis les équipes du spécialiste de la vente en ligne de voitures reconditionnées, déroulent leur projet.

Cazoo déroule son plan d’action avec l’OM et le LOSC

Seulement ces jours derniers circulent des informations, sur l’évolution du titre en bourse, ou de licenciements à venir, des éléments souvent parcellaires, parfois hors contexte, mais de nature à inquiéter des supporters sur les réseaux sociaux, du nord au sud de l’Hexagone. Contacté par Sportune, un porte-parole assure : « Cazoo reste totalement engagé dans ses partenariats avec l’OM et le LOSC. Nous restons l’une des entreprises à la croissance la plus rapide en Europe. Nous sommes impatients de démarrer la saison à venir, de nous engager avec les fans et d’offrir la meilleure expérience d’achat de voitures dans toute la France, en 2022. »

🔴 Le nouveau sponsor de l’OM, également sponsor du LOSC, CAZOO vient de voir sa côte s’effondrer en bourse. De 6,3 milliard d’euros à 650M€… 😰 pic.twitter.com/HqcmUaMiQ4 — BeFoot (@_BeFoot) June 22, 2022

Le sponsoring inscrit dans la stratégie de croissance

Cela fait plusieurs mois que Cazoo agite le monde du sponsoring sportif, en France, avec le naming de l’Open de France de golf, en plus des maillots de Marseille et de Lille. Ailleurs en Europe, sur les marchés où elle opère, la marque est devenue commanditaire sur les maillots de Valence et de la Real Sociedad (Liga), de Fribourg en Bundesliga et encore récemment de Bologne, en Serie A ; pour tous à compter de cette saison 2022-2023. Au Royaume-Uni, où elle a ses racines, elle a de la visibilité un peu partout, aussi bien sur la tunique des Tofees d’Everton, que celle des joueurs de l’équipe nationale du Pays-de-Galles de rugby à XV, jusque dans des sports plus mineurs chez nous, mais très cotés chez nos voisins, comme le billard ou les fléchettes.