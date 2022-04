LOSC : Après l’OM, Cazoo nouveau sponsor maillot des Dogues

Cazoo annonce ce jeudi matin, son partenariat à venir avec le LOSC.

C’était un secret de polichinelle, depuis les révélations de L’Equipe en janvier dernier, et tel que nous le devinions, de notre échange récent avec Romain Weill, le responsable de la marque en France, c’est désormais officiel, ce jeudi matin : après l’Olympique de Marseille, le groupe Cazoo devient un sponsor majeur du LOSC Lille, en Ligue 1.

Cazoo nouveau sponsor pluriannuel sur les maillots du LOSC

Cazoo, c’est cette marque britannique de vente en ligne de voitures reconditionnées, qui s’étend à grande vitesse, en France et en Europe. Hier, mercredi, elle annonçait un premier rapprochement avec un club d’Allemagne, après ceux du Royaume-Uni, de l’Espagne et donc doublement, de la France. Le contrat est « pluriannuel », il prévoit de la visibilité à l’avant sur tous les maillots (équipes masculine, féminine, jeunes…), et de la visibilité au stade Pierre-Mauroy.

« Heureux que le LOSC s’inscrive dans le plan de développement »

« Nous sommes ravis de nous associer à Cazoo la saison prochaine, réagit le président du LOSC, Olivier Létang. La marque dispose déjà d’excellents partenariats sportifs en Premier League notamment, et se trouve en pleine croissance en Europe. Nous sommes heureux que le LOSC s’inscrive dans le plan de développement de ses dirigeants, et ainsi de contribuer à faire de Cazoo une marque reconnue et appréciée en France. Nous sommes impatients d’introduire la marque auprès de nos fans, des Lillois et plus globalement sur tout le marché français. » Cazoo prendra l’espace, à compter du 1er juillet 2022, en lieu et place de la marque Boulanger.