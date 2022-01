Les maillots les plus vendus en France cette saison 2021-2022

Pas étonnant que ce maillot du PSG domine les ventes chez Foot.fr, il est le plus demandé de l’histoire du club parisien.

C’était assurément un must des fêtes de Noël, chez les supporters de football, que d’offrir le maillot de son équipe de coeur. A la rédac de Sportune, d’ailleurs, nous nous intéressons au sujet, club par club, des joueurs que les fans floquent le plus au dos de leurs tuniques (voir les liens ci-dessous). Mais à l’échelle des équipes, quelles sont celles qui vendent le plus de pièces, cette saison 2021-2022 ?

PSG et OM au sommet des maillots les plus vendus en France

La plateforme spécialisée Foot.fr nous donne son verdict pour ce début d’exercice sur le territoire français. Et c’est sans surprise que le PSG est devant, puisque selon nos informations, il est dans le top 2 mondial des maillots les plus vendus, pour beaucoup grâce à Lionel Messi. Sur le territoire national, Paris devance l’Olympique de Marseille, pour autre club de la Ligue 1 à générer le plus d’engouement. Eux dominent le classement, mais derrière, les formations d’Europe prennent le relai.

Voici les meilleures ventes de maillots en France pour le second semestre 2021 ! 🔥 pic.twitter.com/4H9J85EcC9 — FOOT.FR (@footfr) January 1, 2022

L’OL et l’AS Monaco se glissent aussi dans le top 10 de Foot.fr

Real Madrid, Bayern Munich, Juventus, FC Barcelone… suivent jusqu’à la huitième place, où se glisse l’Olympique Lyonnais. Et enfin, en dixième et dernier club du top 10, l’AS Monaco, qui a ses partisans partout et bien plus que sur le seul Rocher princier. Ce classement est celui du volume des ventes observé sur la plateforme, sans que les chiffres ne soient dévoilés, car les équipementiers préfèrent les tenir secrets.

