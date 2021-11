RC Lens : Qui vend le plus de maillots à son nom chez les Sang et Or ?

Jonathan Clauss est bien le numéro 1 des joueurs du RC Lens les plus floqués, sur les maillots des fans.

En ce moment son nom revient souvent avec insistance. C’est que le latéral droit a ses partisans, qui militent pour sa sélection en équipe de France. Parce que Jonathan Clauss est, cette saison, un rouage majeur du bon parcours sportif du RC Lens. Et les supporters du Racing le lui rendent bien, puisque c’est lui qu’ils réclament le plus, en nom au dos de leur maillot.

Jonathan Clauss plébiscité sur les maillots du RC Lens

Confirmation nous a été donnée, au store officiel du club Sang et or. Jonathan Clauss concentre à lui seul la majorité des pièces écoulées, pour la plupart de la version domicile sur fond de jaune accompagné de rouge, qui domine les deux autres modèles ; l’extérieur à bandes vertes et noires et le third sur fond de bleu ciel. Naturellement que les résultats sur le terrain, sont de nature à doper les ventes de tuniques, que produit désormais Puma, nouvel équipementier du club.

Fofana et Frankowski ont aussi leur part de notoriété

Derrière Clauss, le milieu axial et vice-capitaine, Seko Fofana et l’international polonais, Przemyslaw Frankowski suivent dans cet ordre, pour ceux que les fans plébiscitent le plus, depuis l’entame de l’exercice. Ces tendances sont celles observées seulement en point de vente physique officiel du club, et non sur le digital.

