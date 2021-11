Stade Rennais : Quels joueurs vendent le plus de maillots à Rennes ?

Un Nordiste coté en Bretagne, Benjamin Bourigeaud est l’un des chouchous des supporters du Stade Rennais.

Si le collectif est roi, cette saison au Stade Rennais, quelques individualités se démarquent. A tout le moins, chez les supporters des rouges et noirs qui passent par le store officiel, pour acheter l’un des trois maillots, de la saison 2021-2022. Plutôt le modèle domicile, pour celui qui a le plus de succès, sur l’extérieur et le third, pour les deux autres pièces proposées par Puma, l’équipementier du club.

Le maillot domicile en préféré des supporters du Stade Rennais

A la question, qui vend le plus de maillots floqué à son nom à la boutique du Stade Rennais, à ce moment de l’exercice ? Nous ont été répondus, le numéro 14 de Benjamin Bourigeaud, suivi du 24 de Gaëtan Laborde, le transfuge offensif du Montpellier HSC, qui a très vite su gagner, le coeur des suiveurs du SRFC. Bourigeaud et Laborde se glissent en tête des tendances actuelles. Derrière, le tir est plus groupé entre les autres.

Trois recrues dans le top 5 des noms les plus floqués et Bourigeaud en tête

Mais à donner un top 5 de la saison 2021-2022, le complètent alors, la découverte croate, Lovro Majer, l’ailier, Kamaldeen Sulemana et le milieu Flavien Tait. Trois recrues dans les cinq, les supporters valident les nouveaux joueur et sûrement, par ricochet, la campagne de recrutement opérée cet été par le binôme du Stade Rennais, Florian Maurice – Bruno Génésio.