FC Lorient : Qui vend le plus de maillots à son nom chez les Merlus ?

Terem Moffi est une valeur sûre, pour ses partenaires sur le terrain et le merchandising, qu’il contribue à stimuler, cette saison.

Il doit être le seul, chez les Merlus, à regretter de ne pas avoir été sélectionné (il était dans la pré-liste), pour la CAN avec le Nigéria. Terem Moffi peut toujours trouver du réconfort auprès des supporters du FC Lorient, qui l’ont en chouchou et comptent sur lui, pour assurer le maintien du club. Le jeune attaquant de 22 ans est celui que les suiveurs du FCL réclament le plus, au dos de leur maillot, acheté cette saison.

Terem Moffi le chouchou des suiveurs du FC Lorient

Le flocage numéro 13 de Terem Moffi et le singulier en Ligue 1, maillot orange domicile, de l’équipementier Kappa, dominent sur le merchandising. Mais l’élégant third, en bleu pour couleur principale, a sa part de succès d’estime dans les ventes nous a-t-il été indiqué, supérieure cette saison 2021-2022, à ce qu’il s’en est écoulé précédemment.

Expérience ou jeunesse, les Merlus apprécient tous les profils

Avec Terem Moffi, complètent le top 5 des joueurs que les supporters lorientais floquent le plus, le 10 d’Enzo Le Fée, Laurent Abergel (6), Armand Laurienté (18) et Fabien Lemoine 28), soit un parfait mélange d’expérience (du capitaine Lemoine ou d’Abergel) et de jeunesse en devenir, entre les cadres qui rassurent et autres feux follets enthousiasmants, pour ceux que le public du Moustoir plébiscitent le plus.

