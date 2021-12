OGC Nice : Qui vend le plus de maillots à son nom chez les Aiglons ?

Le capitaine Dante et le maillot extérieur noir et doré : deux musts du merchandising des Aiglons.

Cet OGC Nice là, plutôt costaud sur le rectangle vert, plaît à ses supporters. Ils sont nombreux cette saison, à pousser les portes du store officiel, pour s’offrir l’un des trois maillots de l’exercice 2021-2022. Le domicile, une valeur toujours sûre, mais le modèle extérieur, noir et doré n’est pas en reste ; il est aussi très convoité, plus que l’autre version « away », en blanc et doré et le third, en rouge.

Succès d’estime pour le maillot extérieur de l’OGC Nice

Et sur les pièces en flocage, le « capi » a l’adhésion du plus grand nombre, selon ce qu’il nous a été rapporté. Dante, une évidence pour beaucoup quand d’autres privilégie les joueurs de l’attaque. Et là, c’est à géométrie variable, selon qui, d’une journée à l’autre, marque le plus beau but ou délivre son club dans les moments charnières.

Dante et le trio Dolberg/Gouiri/Delort pour chouchous des supporters

Ainsi, entre Kasper Dolberg, Amouine Gouiri et la recrue de l’été, Andy Delort, il n’y a pas vraiment de différence, dans les tendances du moment, observée à l’espace officiel de l’OGC Nice. Ces trois-là se complètent aussi bien dans le jeu produit sur le terrain, qu’au niveau du merchandising généré. Leurs supporters les ont validé.

